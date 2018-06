Kranj (Slowenien) (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat ein Testspiel beim slowenischen Erstligisten Triglav Kranj 0:1 (0:1) verloren. Vor rund 1000 Zuschauern erspielten sich die Niedersachsen zwar zahlreiche Torchancen, ein Treffer wollte aber nicht gelingen.

Dabei dürften die Wolfsburger mit einer Extraportion Motivation in das Spiel gegangen sein. Weil das intensive Programm der letzten Wochen die Mannschaft spielerisch und konditionell voran brachte, beendet Trainer Felix Magath das Trainingslager in Bad Kleinkirchheim/Österreich bereits am Donnerstag statt am Freitag. Am Sonntag steht dann in der heimischen Arena gegen den spanischen Erstligisten FC Villarreal der nächste Test für den Meister von 2009 an.