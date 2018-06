Evian-les-Bains (Frankreich) (SID) - Die amerikanische Vereinigung der Profigolferinnen LPGA hat das Masters im französischen Evian-les-Bains in den Kreis der Major-Turnier aufgenommen. Das teilte LPGA-Commissioner Mike Whan am Mittwoch mit. Das erstmals 1994 ausgetragene Masters feiert im September 2013 unter der Bezeichnung The Evian seine Premiere als Major-Veranstaltung.

"Wir haben vor so vielen Jahren angefangen. Es ist wundervoll, dass wir jetzt ein Major werden", sagte Franck Riboud, der Gründer und Präsident des Evian Masters. Die übrigen vier Major-Turniere sind das Kraft Nabisco Championship, die LPGA Championship, die US Women's Open Championship und die Women's British Open.