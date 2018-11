Berlin (SID) - Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat den Kampf gegen ihre Dopingsperre endgültig verloren. 601 Tage nach der "Stunde null" mit der fraglichen Dopingprobe bei der Mehrkampf-WM in Hamar wies das Schweizer Bundesgericht in Lausanne den Berufungsantrag der fünfmaligen Olympiasiegerin gegen das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes CAS ab.

Die 38 Jahre alte Berlinerin, die damit definitiv erst nach Ablauf der Sperre am 9. Februar 2011 ihr geplantes Comeback in Angriff nehmen kann, gilt auch nach dem Gang durch die letzte sportrechtliche Instanz als Doping-Sünderin. Pechsteins Manager Ralf Grengel kündigte an, dass Deutschlands erfolgreichste Winter-Olympionikin vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg weiter um ihr Recht kämpfen werde.

Pechstein reagierte mit Unverständnis auf die Entscheidung der Schweizer Richter und kündigte an, bei ihrer Rückkehr auf die Wettkampfbühne ("Davon wird mich nichts abhalten") unter notarieller Aufsicht vor ihren Wettkämpfe eine Blutprobe entnehmen zu lassen und die Ergebnisse öffentlich zu machen.

Pechstein: "Darstellung der Bundesrichter nachweislich falsch"

"Mit großer Fassungslosigkeit habe ich bei näherer Betrachtung der Pressemitteilung des Schweizer Bundesgerichtes entdeckt, dass die Ablehnung meines Revisionsantrages auf einer verfälschten Sachverhaltsdarstellung der Schweizer Bundesrichter aufgebaut ist", teilte Pechstein auf ihrer Internetseite mit: "Diese Darstellung der Bundesrichter ist nachweislich falsch und in meinen Augen glatte Rechtsbeugung. Dies die schlimmste Fehleinschätzung, die es in dem gesamten Verfahren seit März 2009 gegeben hat." Gleichzeitig kündigte sie an, die Schweizer Präsidentin Doris Leuthard um Hilfe zu bitten.

Nicht die Entscheidung an sich, aber die Begründung des Schweizer Bundesgerichts sorgte im Pechstein-Lager für einen Aufschrei der Entrüstung. "Das ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Einen solch groben handwerklichen Fehler haben nicht einmal ISU und CAS gemacht. Und die haben sich das Urteil schon hingebogen wie sie wollten", sagte Grengel: "Damit hat das Schweizer Bundesgericht mit einem einzigen Satz seine komplette Glaubwürdigkeit verloren."

Die Lausanner Richter hatten die Revision mit dem Hinweis abgelehnt, dass sie auf eine "unzulässige erneute Sachverhaltswürdigung" abziele. Das Gericht habe berücksichtigt, schrieben die Schweizer in einer Pressemitteilung, "dass Claudia Pechstein bereits im Rahmen des Schiedsverfahrens vorgebracht hatte, sie leide an einer vererbten Blutanomalie, wobei der Schiedsentscheid dazu festhielt, selbst eine solche Diagnose vermöge die festgestellten Schwankungen der Blutwerte nicht zu erklären."