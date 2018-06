Rom (SID) - Der italienische Vizemeister AS Rom muss zwei Wochen lang auf Adriano verzichten. Der 28 Jahre alte Stürmer erlitt im Training eine Knöchelverletzung und steht dem Champions-League-Gegner von Bayern München im Ligaduell am Sonntag mit dem SSC Neapel nicht zur Verfügung. Die Bayern hatten ihr Heimspiel in der Königsklasse gegen Rom 2:0 gewonnen, das Rückspiel in Rom findet am 23. November statt.

In italienischen Medien wird das Übergewicht des Brasilianers für die Knöchelverletzung mitverantwortlich gemacht. Adriano wies jedoch den Vorwurf zurück, noch nicht an Gewicht verloren zu haben. "Als ich nach Rom gekommen bin, wog ich 104 Kilo, jetzt bin ich auf 99,9 runter", versicherte Adriano.