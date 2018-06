Inhalt Seite 1 — Meister Hannover zurück in der Erfolgsspur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Titelverteidiger Hannover Scorpions ist in der Deutschen Eishockey Liga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach drei Niederlagen in Folge besiegten die Niedersachsen am 9. Spieltag die Kölner Haie mit 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) und verbesserten sich mit 14 Zähler auf den fünften Platz. Köln steckt mit nur zwei Saisonsiegen dagegen weiter im Tabellenkeller fest.

Nachdem Christoph Ullmann die Gäste vor 3316 Zuschauern zunächst in Führung gebracht hatte (5.), sorgten Chris Herperger (9., 41.), Klaus Kathan (18., 33., 58.) sowie Nikolaus Mondt (33.) für den deutlichen Sieg des DEL-Champions. Jason Jaspers Treffer zum zwischenzeitlichen 2:5 war nur noch Ergebniskorrektur (44.).

Nürnberg weiter Tabellenführer

Tabellenführer bleiben die Nürnberg Ice Tigers, die sich mit 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) im Derby gegen den ERC Ingolstadt durchsetzten. Dreimal Brad Leeb (9., 29., 60.) und Fredrik Eriksson (32.) trafen für die Franken, Bob Wren (22.) und Tim Hambly (34.) für Ingolstadt.

Rekordmeister Adler Mannheim feierte einen 3:0 (0:0, 2:0, 0:0)-Sieg gegen Tabellen-Schlusslicht Iserlohn Roosters und kletterte auf den zweiten Tabellenplatz. Robert Dietrich (23.), Yannic Seidenberg (29.) und Scott King (54.) waren die Torschützen für Mannheim.

Die Krefeld Pinguine mussten dagegen einen Rückschlag hinnehmen. Das Team vom Niederrein unterlag bei den Grizzly Adams Wolfsburg mit 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) und rutschte auf Platz vier ab. Armin Wurm (8.) und Ken Magowan (16.) brachten die Gastgeber in Führung, ehe Daniel Pietta Krefeld mit einem Doppelpack wieder ins Spiel brachte (30., 32.). Kai Hospelt (36.), Paul Traynor (50.) und Magowan (52.) führten die Hausherren dann aber zurück auf die Siegerstraße. Piettas dritter Treffer des Abends (59.) konnte die Niederlage der Pinguine nicht mehr verhindern.

Straubing Tigers gegen Berlin überraschend erfolgreich