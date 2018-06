Inhalt Seite 1 — Volleyballer so gut wie sicher in Runde drei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Catania, (SID) - Deutschlands Volleyballer stehen trotz der Niederlage gegen Gastgeber Italien so gut wie sicher in der dritten Runde der Weltmeisterschaft. Im Hexenkessel von Catania unterlag das Team von Bundestrainer Raul Lozano mit 1:3 (25:21, 18:25, 21:25, 18:25), hat aber trotzdem beste Chancen, als Gruppenzweiter des Dreierpools zur Medaillenjagd nach Rom zu fahren. Am fehlte ein winziger Punkt, um das Ticket ganz sicher zu lösen.

Zuvor hatte es ein 3:0 im Schlüsselspiel gegen Puerto Rico gegeben. Der Außenseiter hat nur noch mit einem klaren Sieg gegen die hoch favorisierten Gastgeber im letzten Gruppenspiel am Samstag die theoretische Chance, Deutschland doch noch aus dem Turnier zu befördern.

Steuerwald: "Die WM ist für uns noch nicht zu Ende

"Ich bin sehr enttäuscht von uns. So darf man sich nach einem so guten Start nicht abfertigen lassen. Wir hatten es selbst in der Hand", sagte Kapitän Björn Andrae. Zuspieler Patrick Steuerwald meinte: "Wir haben sie aufgebaut. Aber die WM ist für uns noch nicht zu Ende." In der Runde der letzten Zwölf würde das deutsche Team am kommenden Dienstag und Mittwoch in der italienischen Hauptstadt spielen.

Als Zweitrundenzweiter käme es voraussichtlich zu Duellen gegen Tschechien und den Verlierer der Sonntags-Partie zwischen Weltmeister Brasilien und dem WM-Dritten Bulgarien. Die Gruppensieger der vier Drittrundenpools qualifizieren sich fürs Halbfinale, die Gruppenzweiten spielen um die Plätze 5 bis 8, die Gruppendritten um die Positionen 9 bis 12. Deutschland will die erste WM-Medaille seit dem Titelgewinn der DDR vor 40 Jahren gewinnen.

"Wir wollen gegen Italien gewinnen. Dann haben wir unser Ziel dritte Runde erreicht und ersparen uns jedes Rechnen", hatte Angreifer Sebastian Schwarz vor dem Spiel gesagt. Die Mannschaft wusste jedoch genau, dass auch eine Niederlage mit höchstens 13 Satzpunkten Minus sicher den Einzug in die nächste Runde bedeuten würde.

Gellendes Pfeifkonzert als Empfang