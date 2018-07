Köln (SID) - In der Formel 1 wird heute um 8.00 Uhr der Große Preis von Japan in Suzuka gestartet. Vor dem 16. WM-Lauf führt der Australier Mark Webber die WM-Wertung an. Sein Red-Bull-Teamkollege Sebastian Vettel hat mit 21 Punkten Rückstand auf Rang vier ebenfalls noch Titelchancen.

Sandro Cortese ist mit Startplatz sechs in der 125er-Klasse heute der beste Deutsche beim Motorrad-Grand-Prix von Malaysia. Sein Kollege Jonas Folger muss nach einem Sturz wegen einer Handfraktur aus Sicherheitsgründen pausieren.

Titelverteidiger Brasilien und Außenseiter Kuba bestreiten heute um 21.00 Uhr das Finale bei der Volleyball-Weltmeisterschaft in Italien. Die deutsche Mannschaft hatte nach drei Niederlagen in Folge mit Platz acht die Heimreise angetreten.

Nach dem Triumph mit dem europäischen Ryder-Cup-Team spielt der deutsche Golf-Star Martin Kaymer auch bei der Links-Meisterschaft in Schottland um den Sieg. Vor der heutigen Schlussrunde liegt er mit nur zwei Schlägen Rückstand auf den britischen Spitzenreiter John Parry auf dem zweiten Platz.

In der Deutschen Eishockey Liga finden heute vier Spiele statt. Um 16.00 Uhr empfangen die Straubing Tigers die Düsseldorfer EG. Um 18.30 Uhr spielen die Adler Mannheim gegen die Hamburg Freezers und der EHC München gegen Meister Hannover Scorpions. München könnte mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. Die Iserlohn Roosters erwarten schließlich um 19.05 Uhr die Augsburger Panther.

In der Handball-Champions-League der Männer sind heute zwei Bundesligisten im Einsatz. Titelverteidger THW Kiel empfängt um 17.15 Uhr KS Vive Targi Kielce aus Polen. Die Rhein-Neckar Löwen, die ihre ersten beiden Spiele gewonnen hatten, treffen um 18.45 Uhr in eigener Halle auf Chambery Savoie HB.