Köln (SID) - Ein bewusstloser Torhüter, ein gut aufgelegter Superstar und mehrere Europa-Gastpiele haben das Auftaktwochenende in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL geprägt. Aus deutscher Sicht hatten die Ex-Mannheimer Marcel Goc, Jochen Hecht und Dennis Seidenberg Grund zur Freude.

Goc erzielte beim 4:1-Sieg der Nashville Predators gegen die Anaheim Ducks das erste Saisontor für seine Mannschaft, bereits am Freitag feierte Hecht durch ein 2:1 bei den Ottawa Senators einen gelungenen Saisonauftakt mit den Buffalo Sabres. Tags drauf jedoch verlor Hecht vor eigenem Publikum 3:6 gegen die New York Rangers. Seidenberg gewann mit den Boston Bruins einen Tag nach dem 2:5 gegen die Phoenix Coyotes in Prag die Revanche mit 3:0.

Capitals-Goalie Pavalec im Krankenhaus

Dagegen konnte sich am Freitag in Atlanta niemand so recht über den 4:2-Sieg der Thrashers gegen die Washington Capitals freuen. In der dritten Minute kollabierte der tschechische Torhüter Ondrej Pavalec ohne gegnerische Einwirkung und fiel bewusstlos auf das Eis. Das Spiel wurde für 20 Minuten unterbrochen, Pavalec musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. "Mein Herz ist okay, mein Kopf ist okay, aber sie müssen noch rausfinden, was es war", sagte der 23-Jährige einen Tag später vom Krankenbett aus.

Die Capitals betrieben nach der Niederlage nur einen Tag später gegen die New Jersey Devils Wiedergutmachung. Beim 7:2-Sieg war der russische Superstar Alexander Owetschkin mit zwei Toren der gefeierte Mann: "Letzte Nacht waren wir schlecht. Heute haben wir Druck gemacht und sind im Laufe des Spiels immer besser geworden", so der Ausnahmestürmer.

Mit Verteidiger Seidenberg und ohne den verletzten Marco Sturm wurde das Europa-Gastpiel der Bruins zum erst im zweiten Anlauf zum Erfolg. In Prag verlor der fünfmalige Stanley-Cup-Sieger zunächst am Samstag 2:5 gegen Phoenix. Für Begeisterung sorgte der tschechische Coyotes-Stürmer Radim Vrbata, der vor über 15.000 Landsleuten mit einem Doppelpack glänzte. Tags drauf revanchierten sich die Bruins durch Tore von Milan Lucic, Nathan Horton und Tyler Seguin.

