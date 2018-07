Berlin (SID) - Bundestrainer Joachim Löw im Gespräch über den Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei, ein gefühltes Auswärtsspiel und die Energie-Quelle seiner Elf.

Frage: "Joachim Löw, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den härtesten Konkurrenten Türkei mit 3:0 besiegt. Wie bewerten Sie das Spiel und das Ergebnis?"

Joachim Löw: "Die Situation war nicht einfach. Die türkischen Fans waren klar in der Überzahl, es war fast ein Auswärtsspiel für uns und deshalb auch eine besondere Drucksituation. Aber wir haben verdient gewonnen, auch wenn wir kurz nach der Pause zwei-, dreimal etwas Glück hatten. Da haben wir uns nicht gut befreit. Aber ich bin absolut zufrieden mit dem Spiel und dem Ergebnis. Das war sicher ein wichtiger Schritt in Richtung Qualifikation zur EM."

Frage: "Was zeichnet Ihre Mannschaft aus?"

Löw: "Sie zeigt einen tollen Einsatz und eine unglaubliche Willenskraft. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, dass sie nach den Anstrengungen bei der WM punktuell so eine Topform hat. Man kann nicht erwarten, dass sie fußballerisch 90 Minuten immer völlig überzeugt. Aber sie ist sich in ihrer Spielweise sicher und zieht daraus viel Selbstbewusstsein. Auch wenn das nicht immer spektakulär ist, schafft sie es, ein Spiel zu dominieren. Die Basis ist in den letzten Monaten sehr, sehr gut geworden. Wir sind auch in der Lage, den ein oder anderen Spieler zu ersetzen."

Frage: "Viele Spieler, insbesondere die Bayern, hatten zuletzt in den Vereinen erhebliche Probleme. Wie ist dieser Umschwung im Nationaltrikot zu erklären?"

Löw: "Die Bayern-Spieler wie Lahm, Müller, Badstuber oder auch Klose haben bei der WM eine unglaubliche Energieleistung vollbracht. Sie hatten danach nur drei Wochen Vorbereitung. Da kann man nicht erwarten, dass sie permanent in Hochform sind. Sie sind aber erfolgsbesessen und zielorientiert und können auf den Punkt alles abrufen. Das hat bei ihnen auch in der Champions League geklappt. In der Bundesliga müssen sie es natürlich noch schaffen, bessere Leistungen zu bringen."