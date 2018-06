Köln (SID) - Bei den China Open in Peking werden mit einem Tag Verspätung die Sieger ermittelt. Beim Tennisturnier mussten die Finalspiele wegen starker Regenfälle verschoben werden. Das Endspiel der ATP-Konkurrenz zwischen dem topgesetzten Serben Novak Djokovic und David Ferrer aus Spanien war beim Stand von 3:1 abgebrochen worden. Das Aufeinandertreffen zwischen der Dänin Caroline Wozniacki und Wera Swonarewa aus Russland wurde abgesagt und ebenfalls verlegt.

Die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft ist im Länderspieleinsatz. Ab 20.15 Uhr tritt die neuformierte Auswahl von DFB-Trainer Rainer Adrion in Unterhaching gegen die Ukraine an.

Die deutschen Volleyballerinnen absolvieren in Paderborn den dritten und letzten Test gegen die Türkei. Am Samstag und am Sonntag hatte es für das Team von Bundestrainer Giovanni Guidetti Niederlagen gegeben. Die Begegenungen dienen zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Japan vom 29. Oktober bis 14. November.