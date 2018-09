Köln (SID) - Super-Bowl-Champion New Orleans Saints ist in der amerikanischen Football-Profiliga NFL von einem "Nobody" besiegt worden. Max Hall stand für die Arizona Cardinals zum ersten Mal als Quarterback von Beginn an auf dem Platz und führte sein Team mit einer soliden Leistung zu einem 30:20-Sieg gegen die Saints.

Saints-Superstar Drew Brees verbuchte mit seinen Pässen zwar 279 Yards Raumgewinn, leistete sich aber auch drei bedeutende Ballverluste. Sein Gegenüber Hall warf Pässe für 168 Yards Raumgewinn und musste einen Ballverlust hinnehmen. Für den Titelträger war es die zweite Niederlage im fünften Spiel, Arizona fuhr den dritten Sieg ein.

Deutlich besser lief es für die im Super Bowl unterlegenen Indianapolis Colts. Trotz einer schwachen Leistung von Star-Quarterback Peyton Manning fügte der Champion von 2007 den Kansas City Chiefs beim 19:9 im vierten Spiel die erste Niederlage zu.

49ers setzen Negativserie fort

Für die San Francisco 49ers ging die Negativserie beim 24:27 gegen die Philadelphia Eagles weiter. Der fünfmalige Champion verlor bislang sämtliche fünf Saisonspiele und ist eines von drei noch sieglosen Teams. Bei den Eagles bot Quarterback Kevin Kolb, der den an einer Rippenverletzung laborierenden Michael Vick vertrat, eine gute Leistung.

Vick, der wegen der Beteiligung an illegalen Hundekämpfen von November 2007 bis Juli 2009 insgesamt 19 Monate im Gefängnis saß, hatte Kolb erst am zweiten Spieltag als Starting Quarterback der Eagles abgelöst, nachdem dieser wegen einer Gehirnerschütterung eine Zwangspause hatte einlegen müssen.