Hamburg (SID) - Kurz vor Robert Enkes erstem Todestag hat Präsident Martin Kind von Hannover 96 mit vorsichtiger Kritik am Umfeld des ehemaligen Fußball-Nationaltorhüters für Irritationen gesorgt. "Ich habe menschlich zwar Verständnis, dass das persönliche Umfeld, das von der Krankheit wusste, ihn geschützt hat. Aber ich denke, hätten sie anders gehandelt, hätte man vielleicht andere Optionen haben können. Vielleicht sogar, dass Robert Enke heute noch leben würde", sagte Kind im NDR-Sportclub. Enke hatte im vergangenen November Selbstmord begangen.

Der Unternehmer Kind räumte aber auch eigene Fehler rund um das tragische Ereignis ein: "Für die Trauerfeier gab es kein Lehrbuch und keinen Ordner. Im Nachhinein würde ich empfehlen, einiges anders zu machen. Zum Beispiel, dass die Spieler den Sarg getragen haben, war eine zu große Belastung für sie." Die Zeremonie fand seinerzeit vor 40.000 Zuschauern in der Hannoveraner WM-Arena statt und wurde von fünf TV-Sendern live übertragen.

Neblung: "Sagen dazu nichts"

Nur ein kleiner Kreis um Enkes Ehefrau Teresa wusste um die schweren Depressionen, unter denen der Bundesliga-Profi über Jahre hinweg litt. Die Witwe sowie Enkes enger Freund und Berater Jörg Neblung verweigerten am Montag eine Stellungnahme zu Kinds Äußerungen. "Wir sagen dazu nichts, da müssen sie Martin Kind selber fragen", sagte Neblung dem SID. Robert Enke hatte sich im Alter von 32 Jahren in Neustadt am Rübenberge vor einen Zug geworfen und war überrollt worden.

Der Medienrummel um den Selbstmord ihres Mitspielers hatte die Niedersachsen in eine sportliche Krise gestürzt, die beinahe mit dem Abstieg in die 2. Liga geendet hätte. Zu Beginn der neuen Spielzeit versuchte der Klub schrittweise, den Trauerprozess mehr und mehr in das Alltagsleben zu integrieren. So wurde die kleine schwarz umrandete Ziffer 1 wieder von den Trikots entfernt, Keeper Florian Fromlowitz übernahm von Enke die Rückennummer 1.

Zuletzt war das Schicksal Enkes durch eine im Oktober erschienene Biografie wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt worden. Ronald Reng, langjähriger Wegbegleiter Enkes, ist der Autor des Buches "Robert Enke - ein allzu kurzes Leben", das mittlerweile in der deutschen Bestsellerliste den vierten Platz einnimmt.

