Köln (SID) - Die drei Handball-Bundesligisten TBV Lemgo, TV Großwallstadt und FrischAuf Göppingen stehen in der dritten Runde des EHF-Pokals allesamt vor lösbaren Aufgaben. Cupverteidiger Lemgo trifft auf den niederländischen Vertreter HV Kras/Volendam, Großwallstadt muss gegen den isländischen Vertreter Haukar Hafnarfjördur antreten, und Göppingen hat es mit Alingsas HK aus Schweden zu tun. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Die Hinspiele finden am 20./21. November statt, die Rückspiele eine Woche später.