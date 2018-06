München (SID) - Der von Personalsorgen geplagte FC Bayern München muss am Samstag in der Bundesliga gegen Hannover 96 (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) auch auf Ivica Olic verzichten. "Ich kann nicht mal richtig atmen, falle gegen Hannover aus", sagte der Stürmer zu bild.de. Olic zog sich im EM-Qualifikationsspiel der Kroaten in Israel (2:1) einen Nasenbeinbruch zu. Er wurde am Dienstag in München operiert und trägt noch Gips im Gesicht.

Am Samstag fehlen den Münchnern außerdem Kapitän Mark van Bommel (Faszienriss mit ausgedehntem Hämatom im rechten Knie) und Miroslav Klose (Muskelfaserriss), die verletzt von ihren Nationalmannschaften zurückkamen. Auch ein Einsatz von Daniel van Buyten (Verrenkung am Rücken) ist noch nicht gesichert.

Immerhin konnte Bastian Schweinsteiger (Kapselverletzung) wieder trainieren, ob er spielen kann, soll sich am Freitag entscheiden. Arjen Robben, Franck Ribery, Diego Contento, David Alaba und Breno fallen auf jeden Fall weiter aus.