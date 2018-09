Köln (SID) - Im Freitag-Spiel der Fußball-Bundesliga erwartet der 1. FC Köln heute um 20.30 Uhr Borussia Dortmund. Die Westfalen könnten durch einen Sieg zumindest vorübergehend Tabellenführer werden könnte.

In der 2. Fußball-Bundesliga könnten die SpVgg Greuther Fürth und Erzgebirge Aue heute vorübergehend den Sprung an die Spitze schaffen. Die Franken erwarten den VfL Osnabrück, die Aufsteiger aus Sachsen spielen bei Union Berlin. Ebenfalls um 18 Uhr erwartet Fortuna Düsseldorf den FC Augsburg

Vor dem Landgericht in Bochum wird das Strafverfahren im Fußball-Wettskandal heute morgen fortgesetzt.

Am 4. Spieltag der Basketball-Bundesliga könnte der Sieger aus dem Duell der bisher ungeschlagenen Verfolger EWE Baskets Oldenburg und LTi Giessen 46ers vorübergehend zu Spitzenreiter Brose Baskets Bamberg aufschließen. Ebenfalls um 19.30 Uhr spielen BBC Bayreuth gegen BG Göttingen, ratiopharm Ulm gegen die Artland Dragons, die Giants Düsseldorf gegen die Phantoms Braunschweig sowie um 20 Uhr die Telekom Baskets Bonn gegen Alba Berlin

In der Eishockey-Bundesliga stehen heute abend ab 19.30 Uhr sechs Begegnungen des 14. Spieltags auf dem Programm. Spitzenreiter EHC München gastiert bei den Krefeld Pinguinen, der punktgleiche Verfolger Nürnberg Ice Tigers erwartet die Düsseldorfer EG. Ansonsten spielen Iserlohn Roosters gegen EHC Wolfsburg, ERC Ingolstadt gegen die Adler Mannheim, die Eisbären Berlin gegen die Augsburger Panther und um 20.20 Uhr Schlusslicht Kölner Haie gegen die Hamburg Freezers.

Beim WTA-Turnier in Linz/Österreich trifft Andrea Petkovic heute nachmittag im Viertelfinale gegen die griechische Qualifikantin Elini Daniilidou und Fed-Cup-Spielerin Julia Görges am Abend auf die an Nummer sieben gesetzte Serbin Ana Ivanovic.