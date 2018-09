Stuttgart (SID) - Manager Fredi Bobic von Bundesligist VfB Stuttgart hat den Spielern des Tabellenletzten vor dem Kellerduell bei Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) im Falle weiterer schwacher Leistungen mit Konsequenzen bis zur Trennung gedroht. "Wir haben den Spielern ganz klar gesagt: Wer sich gegen die Gruppe stellt oder sein Ego in den Vordergrund stellt, wird keine Zukunft beim VfB haben. Aus, Basta. Das ist unser voller Ernst. Keiner darf sich mehr verstecken", sagte er der Bild-Zeitung.

Nach der Entlassung von Coach Christian Gross seien jetzt die Profis gefragt, jeder einzelne stehe "in dieser Situation unter Beobachtung", ergänzte Bobic. Die Kicker müssten sich fragen, "ob sie den Weg mit dem VfB weiter gehen. Wenn man die Basis im Fußball - Zweikampfverhalten, Umschalten, Aggressivität - nicht berücksichtigt, dann hat man im modernen Fußball nichts verloren."

Bobic tritt gegen Gross nach

Zudem warf Bobic dem geschassten Gross einige Unfreundlichkeiten hinterher. "Wichtig ist in unserer Lage, voranzugehen und mutige Signale auszusenden. Das habe ich vermisst. Ich hatte eine klare Linie und eine klare Ansprache erwartet. Aber in der schwierigen Situation, in der wir uns fast von Anfang an mit einer neuen Mannschaft befanden, sind fast keine Lösungsansätze gekommen", sagte er.

Gross' Nachfolger Jens Keller sprach Bobic zwar das Vertrauen aus, allzu sicher darf sich der neue Mann aber selbst im Falle einer erfolgreichen Mission nicht fühlen. Auf die Frage, ob Keller seinen Job behalten dürfe, wenn der VfB mit ihm den Abstieg vermeiden sollte, sagte Bobic: "Das werden wir sehen."