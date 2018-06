Göttingen (SID) - Die deutschen U16-Fußballer haben das erste von zwei Länderspielen gegen Nordirland innerhalb von drei Tagen gewonnen. In Göttingen setzte sich das Team von DFB-Trainer Stefan Böger mit 3:2 (2:1) durch. Das zweite Spiel steigt am Sonntag um 12.00 Uhr in Baunatal. Die Tore am Freitag vor 2075 Zuschauern erzielten Serge Gnabry (VfB Stuttgart/4.), Leon Goretzka (VfL Bochum/44.) und Federico Palacios-Martinez (VfL Wolfsburg/77.). Böger zeigte sich mit der Leistung seines Teams "hochzufrieden. Es war ein enormes Tempo im Spiel und wir haben im Offensivspiel klasse agiert".