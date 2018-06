Köln (SID) - Der ehemalige deutsche Nationalspieler Bernd Cullmann ist drei Wochen nach seiner plötzlichen Einlieferung in ein Krankenhaus erstmals wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Der 60-Jährige besuchte das Bundesliga-Spiel zwischen seinem früheren Klub 1. FC Köln und Borussia Dortmund am Freitagabend. "Mir geht es zum Glück wieder gut", sagte Cullmann dem SID.

Der Ex-Profi hatte wegen einer Einblutung im Kopf mehrere Tage auf der Intensivstation der Klinik in Köln-Merheim gelegen und sich bis Freitag in seinem Haus in Köln-Porz erholt. Cullmann wurde mit Deutschland 1974 Weltmeister und 1980 Europameister.