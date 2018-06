Paris (SID) - Der ehemalige französische Meister Paris St. Germain geht gut gerüstet in das Europa-League-Spiel bei Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund am Donnerstag. Mamadou Sakho (11.) und Mevlüt Erdinc (57.) erzielten am Samstagabend die Tore für den UEFA-Cup-Sieger von 1996 zum 2:0 (1:0) beim FC Toulouse. Paris, das die Gruppe J in der Europa League nach zwei Siegen anführt, rückte damit vorübergehend auf den dritten Rang der Ligue 1 vor.