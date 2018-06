Köln (SID) - Nach zwei Niederlagen in Folge will Energie Cottbus am Sonntag (ab 13.30 Uhr, live bei Sky) gegen den SC Paderborn wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Lausitzer haben in vier Spielen gegen Paderborn noch nie gewinnen können, hoffen aber auf die Treffsicherheit von Torjäger Nils Petersen, der bereits sieben Mal traf. Die Ostwestfalen sind noch ohne Auswärtspunkt, gewannen am letzten Spieltag nach zuvor drei sieglosen Partien mit 3:1 gegen Arminia Bielefeld.

Im Verfolgerduell erwartet Rot-Weiß Oberhausen den TSV 1860 München. Nach fünf Spielen ohne Niederlage mussten die Gastgeber am letzten Spieltag wieder eine Niederlage einstecken (0:3 in Duisburg). München hat seit vier Partien nicht mehr verloren und in neun Begegnungen gegen Oberhausen erst zwei Mal nicht punkten können.

Den positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen will auch Alemannia Aachen. Nach zwei Siegen punktete die Alemannia vor der Länderspielpause auch beim 0:0 bei Hertha BSC. Ingolstadt hat nur eines der ersten sieben Spiele gewinnen können und hat alle drei Auswärtsspiele verloren. Im vierten Anlauf sollen nun die ersten Punkte auf fremdem Platz eingefahren werden.