Luxemburg (SID) - Angelique Kerber steht beim WTA-Turnier in Luxemburg in der 2. Runde. Die Kielerin setzte sich in ihrem Erstrundenmatch 6:3, 6:1 gegen Julia Putinzewa (Russland) durch. In der nächsten Runde trifft Kerber auf die Siegerin der Begegnung zwischen Daniela Hantuchova (Slowakei) und einer Qualifikantin. Für die Stuttgarterin Kristina Barrois war das Turnier dagegen schon in Runde eins beendet. Sie scheiterte 4:6, 6:2, 5:7 an der Spanierin Carla Suarez Navarro.

Derweil hat Mona Barthel aus Bad Segeberg das Hauptfeld erreicht. Die 20-Jährige profitierte in der entscheidenden Runde der Qualifikation beim Stand von 6:0, 3:1 zu ihren Gunsten von der Aufgabe ihrer rumänischen Gegnerin Sorana Cirstea. Auch Kathrin Wörle (Lindau) steht dank eines 7:5, 4:6, 7:5 über Jill Craybas aus den USA im Hauptfeld.