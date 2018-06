München (SID) - Martin Demichelis hat beim FC Bayern München offenbar keine Zukunft mehr. Nach Informationen des Fachmagazins kicker wird der 29 Jahre alte Argentinier den deutschen Rekordmeister bei einem Angebot wohl schon im Winter verlassen. Nach der Verletzung von Daniel van Buyten hatte Trainer Louis van Gaal am Samstag in der Bundesliga gegen Hannover 96 (3:0) den Ukrainer Anatolij Timoschtschuk in der Innenverteidigung neben Holger Badstuber aufgestellt. Der gesundheitlich leicht angeschlagene Abwehrspieler Demichelis saß nur auf der Bank.