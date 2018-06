Stockholm (SID) - Michael Berrer ist beim ATP-Turnier in Stockholm bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Stuttgarter unterlag dem Finnen Jarkko Niemeninen 6:4, 1:6, 4:6. Nieminen trifft nun auf den an Nummer drei gesetzten Tschechen Tomas Berdych.

Am Dienstag sind in der schwedischen Hauptstadt noch Florian Mayer und Benjamin Becker im Einsatz. Der Bayreuther Mayer trifft auf den an Position sechs gesetzten Spanier Feliciano Lopez. Becker (Orschholz) hat es mit dem niederländischen Qualifikanten Thomas Schoorel zu tun.