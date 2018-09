Rotterdam (SID) - Mehrkampf-Europameister Fabian Hambüchen (Niedergirmes) nimmt für den Deutschen Turner-Bund (DTB) am Swisscup der Kunstturner am 31. Oktober in Zürich teil. Der ehemalige Reck-Weltmeister wird von der deutschen Mehrkampf-Meisterin Elisabeth Seitz aus Mannheim begleitet. Für das Arthur-Gander-Memorial vom 25. bis 27. Oktober in Chiasso nominierte der DTB den deutschen Seitpferd-Meister Philipp Boy aus Cottbus sowie die Chemnitzerin Lisa-Katharina Hill.