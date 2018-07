Inhalt Seite 1 — Greipel soll deutsche Durststrecke beenden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Geelong (SID) - Er ist der Australien-Experte im Team, er ist der erfolgreichste Radprofi der Saison und in der heutigen Nacht soll er nach 44 Jahren als erster Deutscher wieder ins Regenbogentrikot fahren. Seriensieger Andre Greipel ist der große deutsche Hoffnungsträger im Straßenrennen der Rad-WM im australischen Geelong. "Wir haben Fahrer für alle Situationen am Start und werden ein großes Wort bei der Medaillenvergabe mitreden", sagt Greipel.

Der gebürtige Rostocker hofft natürlich auf eine Sprintankunft auf der ansteigenden Moorabool Street. "Tempohärte und Bergfestigkeit" seien auf dem 259,9km langen und laut Greipel "sehr selektiven Kurs" gefragt. Daran habe er in den letzten Wochen gearbeitet. Sollte es tatsächlich zum Duell der schnellen Männer kommen, könnte es sogar zum pikanten Aufeinandertreffen mit seinem ungeliebten Teamkollegen Mark Cavendish kommen.

Kein deutscher Straßenweltmeister seit Rudi Altig

"Das spielt für mich keine Rolle", sagt Greipel. Über den Briten will er sich nicht mehr groß äußern, nachdem es im Frühjahr im Zuge der Nichtberücksichtigung von Greipel bei Mailand-San Remo heftig zwischen den Beiden geknallt hatte. Greipel könne nur "beschissene kleine Rennen" gewinnen, hatte Großmaul Cavendish damals getönt, bei der Tour aber durchaus mit fünf Etappensiegen Taten folgen lassen.

Sollte der in dieser Saison 21-mal erfolgreiche Greipel der Erfolg gelingen, wäre er der erste deutsche Straßenweltmeister seit Rudi Altig, der 1966 auf dem Nürburgring gewann. Ein Sieg in Australien würde jedenfalls gut ins Bild passen, schließlich holte der 28-Jährige bei der Tour Down Under schon reihenweise Erfolge und streitet eine "gewisse Verbundenheit" zum 5. Kontinent auch gar nicht ab.

Geht es nach dem italienischen Nationaltrainer Paolo Bettini, der 2006 und 2007 selbst Weltmeister war, können sich die Sprinter ein Massensprint-Szenario abschminken. Eine kleine Gruppe mit Klassikerspezialisten werde ankommen, so der Italiener, der die Nachfolge des im Frühjahr bei einem Rallye-Unfall tödlich verunglückten Franco Ballerini angetreten hatte. Dem würde die italienische Mannschaft gerne den Sieg widmen, einer der selbsternannten Favoriten ist dabei Filippo Pozzato.

Übliche Verdächtige auf Favoritenliste