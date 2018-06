Oschersleben (SID) - Showdown in der Motorsport Arena Oschersleben: Der vierte DTM-Titel in Folge ist für das Team Abt Sportsline (Kempten) zwar in weite Ferne gerückt, dafür kämpft die Mannschaft um die Brüder Christian und Hans-Jürgen Abt heute und am Sonntag im Saisonfinale in der Magdeburger Börde gleich um zwei Titel.

Neben dem ADAC-GT-Masters, in dem die Zweitplatzierten Luca Ludwig (Bonn) und Christopher Mies (Heiligenhaus) im Audi R8 LMS einen Neun-Punkte-Rückstand auf das Lamborghini-Duo Albert von Thurn und Taxis/Peter Kox (Regensburg/Niederlande) aufholen müssen, geht auch Daniel Abt (Kempten) mit der gleichen Bürde in die beiden Finalläufe zur deutschen Formel-3-Meisterschaft.

Der erst 17 Jahre alte Sohn von DTM-Teamchef Hans-Jürgen Abt, der in dieser Saison bereits neunmal auf dem Podest stand, hat ebenfalls neun Zähler Rückstand (101:110) auf den Franzosen Tom Dillmann (beide VW-Dallara). Nur noch diese beiden Fahrer können den Titel in der Formel-3-DM gewinnen.

Abt: "Ich bin perfekt vorbereitet"

"Oschersleben liegt mir, hier bin ich beim Saisonauftakt schon zweimal aufs Podest gefahren. Ich bin perfekt vorbereitet und freue mich auf die Herausforderung", sagt Daniel Abt: "An diesem Wochenende wird nicht viel geredet, sondern gefahren und gekämpft - und das ab der ersten Trainingssitzung.

Sollte es Daniel Abt tatsächlich schaffen, wäre er der neunte Fahrer in der 36-jährigen Historie der Formel-3-DM seit 1975, der den Titel mit einem VW-Motor gewinnt. Das hatten zuvor unter anderem schon DTM-Rekordchampion Bernd Schneider (1987), Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (1990) und Le-Mans-Rekordgewinner Tom Kristensen (1991) geschafft. Zu den VW-Titelträgern gehört auch der heutige Volkswagen-Motorsportdirektor Kris Nissen (Dänemark/1986).