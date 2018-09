Catania (SID) - Europameister Polen ist bei der Volleyballer-Weltmeisterschaft in Italien überraschend schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Vizeweltmeister von 2006 verlor auch sein zweites Gruppenspiel sang- und klanglos 0:3 gegen Bulgarien und belegte damit nur Platz 13. Zuvor hatte der WM-Gastgeber von 2014 auch gegen Titelverteidiger Brasilien keinen Satz gewinnen können. In der Vorrunde hatte Polen noch souverän den Gruppensieg gefeiert und dabei unter anderem Deutschland mit 3:2 besiegt.

Brasilien und Bulgarien stehen damit sicher in der Runde der letzten Zwölf. Mitfavorit Russland verlor nach einem skandalösen Spiel zwar 2:3 gegen Spanien, ist aber genauso eine Runde weiter wie Vizeeuropameister Frankreich nach dem 3:0 gegen Japan und Kuba nach dem 3:0 gegen Mexiko. Olympiasieger USA sicherte sich das Ticket mit einem mühsamen 3:2-Triumph nach 1:2-Rückstand gegen den krassen Außenseiter Kamerun, der vom deutschen Coach Peter Nonnenbroich trainiert wird.