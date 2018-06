Inhalt Seite 1 — Gefeierter Kaymer noch ungeschlagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Newport (SID) - In einem kämpferischen europäischen Ryder-Cup-Team läuft es für den noch ungeschlagenen Major-Gewinner und Debütant Martin Kaymer rund. Den perfekten Start gab der 25 Jahre alte Golfstar aus Mettmann aber selbst aus der Hand. An der Seite seines englischen Partners Lee Westwood vergab Kaymer im Vierer gegen die Amerikaner Jim Furyk und Rickie Fowler an Loch 17 den Siegputt aus knapp zwei Metern und musste am Schlussloch das Remis hinnehmen. "Schade, da war mehr drin. Leider habe ich drei wichtige Birdie-Putts daneben geschoben", sagte Kaymer vor der wohlverdienten Abendruhe.

Nur ein halber Punkt statt eines ganzen Zählers - das war zu diesem Zeitpunkt schmerzlich für das europäische Team, das nach 10 von insgesamt 16 Vierern auf dem "Kurs 2010" im walisischen Newport 4:6 gegen Titelverteidiger USA zurückliegt. "Im Team fehlte die Leidenschaft", beklagte Kapitän Colin Montgomerie. Am Vormittag hatte Kaymer mit Westwood das am Vortag abgebrochene Match gegen Phil Mickelson mit 3 und 2 für sich entschieden.

Europa bläst zum Gegenangriff

Allerdings zeigte Europas Golfelite den Amerikanern um Tiger Woods am Abend die Krallen. In allen sechs Vierern, die wegen Dunkelheit abgebrochen und auf Sonntagmorgen verschoben werden mussten, lagen Montgomeries Schützlinge vorn. Kaymer führte mit seinem neuen Partner Ian Poulter (England) gegen Mickelson/Fowler nach vier Löchern mit zwei Lochgewinnen Vorsprung. "Es macht Spaß, mit ihm zu spielen. Wir hätten gerne noch weitergemacht", so Kaymer. Am Sonntag stehen wie geplant die abschließenden 12 Einzel an. Die USA benötigen zur erfolgreichen Titelverteidigung 14 Punkte, das europäische Team 14,5 Zähler.

Bei den meist britischen Fans ist Martin Kaymer angekommen. "Hallo Martin Kaymer, es gibt nur einen Martin Kaymer", sangen die Zuschauer am Mittag am ersten Abschlag und feierten den jungen Deutschen ebenso wie Routinier Lee Westwood frenetisch. Immer wieder brandeten Anfeuerungsrufe auf und der Weltranglistensechste genoss das Bad in der Menge sichtlich. "Das ist ein unglaubliches Gefühl, da bekomme ich Gänsehaut", sagte Kaymer.

Kaymer legt Nervosität ab

Und mit jedem Schlag wuchs Kaymers Selbstvertrauen, das bei seinem holprigen Start am "Katastrophen-Freitag" mit einer mehr als siebenstündigen Regenpause noch am Boden war. "Ich habe am Freitag auf den ersten fünf, sechs Löchern nicht gut gespielt", sagte Kaymer selbstkritisch, er fügte aber an: "Nach der Pause und heute jedoch habe ich wieder mein gutes Golf gespielt. Wir wollten und sollten den ersten Punkt holen - und das haben wir gemacht", sagte Kaymer nach dem Auftaktsieg im ersten Turnierflight gegen Phil Mickelson und Dustin Johnson.