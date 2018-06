Köln (SID) - Nationalspieler Mesut Özil hält große Stücke auf Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Ich bin ein großer Fan von ihr, natürlich", sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid dem Nachrichtenmagazin Focus: "Ich bewundere, was sie erreicht hat, für Deutschland gemacht hat. Ich schätze sie sehr."

Merkel hatte die deutsche Nationalmannschaft nach dem 4:0-Sieg im WM-Viertelfinale gegen Argentinien in der Kabine besucht und dabei offenbar einen bleibenden Eindruck beim ehemaligen Bremer hinterlassen. Die Kanzlerin sei "sehr nett, sehr höflich, ganz locker" gewesen, sagt Özil: "Sie war sehr lieb."

Schlecht kommt bei dem deutschen Nationalspieler mit türkischen Wurzeln die Haltung des ehemaligen Bundesbankers Thilo Sarrazin an. "Weil ich wirklich von Herzen will, dass endlich mal die Zeit kommt, dass wir uns in Deutschland wie eine große Familie fühlen", sagte Özil im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels gegen die Türkei am 8. Oktober (20.45 Uhr/ZDF) in Berlin: "Wir leben alle zusammen, und viele Türken haben ja auch einen deutschen Pass, wollen die Integration. Deshalb finde ich es schade, dass es immer noch diese Diskussion gibt."