Madrid (SID) - Europa-League-Sieger Atletico Madrid muss weiter auf Stürmer Sergio Agüero verzichten. Der argentinische Nationalspieler hat sich am Freitag im Training eine Verletzung am linken Gesäßmuskel zugezogen und fehlt dem Europa-League-Gruppengegner von Bundesligist Bayer Leverkusen am Sonntag (17.00 Uhr) in der Primera Division beim FC Sevilla. Bereits beim Heimspiel gegen Leverkusen am vergangenen Donnerstag (1:1) hatte Agüero verletzt passen müssen.

Beim Schwiegersohn in spe des ehemaligen argentinischen Nationaltrainers Diego Maradona wurde eine Kernspintomographie durchgeführt. Das gab Atletico auf seiner Homepage bekannt. Wie schwer die Verletzung ist und wann Agüero wieder einsatzfähig ist, wurde nicht veröffentlicht.