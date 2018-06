Inhalt Seite 1 — Zehn Schalker verlieren gegen "Clubberer" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nürnberg (SID) - Neuerlicher Tiefschlag für Schalke 04: Der Vize-Meister steckt in der Fußball-Bundesliga weiter in der Krise. Vier Tage nach dem 2:0 gegen Benfica Lissabon in der Champions League verlor das Team von Trainer Felix Magath am 7. Liga-Spieltag 1:2 (0:0) beim 1. FC Nürnberg. Schalke steht weiter auf einem Abstiegsplatz, der Club dagegen feierte dank des späten Siegtreffers von Andreas Wolf (84.) den zweiten Saisonsieg.

Zuvor waren die Schalker trotz einer Gelb-Roten Karte für Jermaine Jones (53.) und dem Rückstand durch Mike Frantz (62.) noch einmal zurückgekommen. Neuzugang Klaas-Jan Huntelaar (74.) erzielte das letztlich wertlose 1:1. Es war das vierte Saisontor des Niederländers.

Jones fliegt vom Platz

Vor 48.548 Zuschauern im ausverkauften Nürnberger Stadion hatte Schalke in einer bis dahin tempoarmen und zerfahrenen Begegnung erst in der 52. Minute die erste echte Großchance. Torhüter Raphael Schäfer bekam den Ball aber vor dem heranstürmenden Jones zu fassen. Jones, der bereits verwarnt war, traf den Nürnberger Schlussmann in dieser Szene mit gestreckten Bein und wurde von Schiedsrichter Marco Fritz (Korb) daraufhin vom Platz gestellt.

Schäfer musste behandelt werden, war aber kurz danach vorübergehend wieder auf dem Posten. Gegen den zwischenzeitlich eingewechselten Ivan Rakitic (54.) verhinderte er einen Rückstand seiner Mannschaft (56.). Dann aber war für Schäfer Schluss, Alexander Stephan musste ins Nürnberger Tor (59.).

"Club" nutzt Überzahl eiskalt

Die Nürnberger zeigten sich vom Ausscheiden ihres großen Rückhalts aber keineswegs beeindruckt und nutzten stattdessen die Überzahl umgehend zum Führungstreffer. Frantz traf nach Vorlage von Timmy Simons und Julian Schieber. Auch nach dem Ausgleich Huntelaars zeigten sich die Gastgeber nicht entmutigt, spielten weiter auf Sieg und wurden durch den Treffer von Mannschaftskapitän Wolf auch folgerichtig belohnt.