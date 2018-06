Inhalt Seite 1 — Gladbach auch gegen Wolfsburg weiter ohne Sieg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mönchengladbach (SID) - Der VfL Wolfsburg hat mit einer ganz schwachen Leistung den vierten Sieg in Folge und damit den Sprung auf einen Europacup-Platz verpasst. Am 7. Spieltag der Bundesliga kamen die "Wölfe" bei Borussia Mönchengladbach nur zu einem schmeichelhaften 1:1 (1:0), das die Feldüberlegenheit der Gastgeber nicht wirklich widerspiegelte. Eine zu schwache Chancenverwertung kostete die Borussia den ersten Heimsieg.

Der Däne Thomas Kahlenberg nutzte die einzige richtige Chance der enttäuschenden Gäste zu seinem ersten Bundesliga-Tor (27.). Thorben Marx verhinderte mit seinem ersten Treffer im Borussia-Trikot (65.) zumindest die sechste Gladbacher Niederlage gegen den VfL in Serie.

Wölfe zunächst zurückhaltend

Die Wolfsburger, die zuletzt drei Siege in Folge gefeiert hatten, begannen vor 40.423 Zuschauern im Borussia-Park verhalten und überließen den Gastgebern die Initiative. In der dritten Minute gab Raul Bobadilla den ersten Torschuss ab, Diego Benaglio im Wolfsburger Tor wehrte allerdings ab.

Der Schweizer sollte danach mehr zu tun bekommen als viele erwartet hatten. Eine verunglückte Flanke von Tobias Levels lenkte er mit Mühe zur Ecke, nach der Bobadilla frei zum Kopfball kam, aus sechs Metern aber das Tor verfehlte. Bei einem Linksschuss von Juan Arango war Benaglio auf dem Posten.

Die hoch eingeschätzte Offensivabteilung der "Wölfe" machte erst in der 23. Minute auf sich aufmerksam. Einen Schuss von Diego blockte Gladbachs Kapitän Filip Daems zur Ecke ab. Der Belgier war nach der Sperre für Roel Brouwers neben Bamba Anderson, der erneut seinen verletzten Landsmann Dante vertrat, in die Innenverteidigung gerückt, wo sie sich mit Grafite und Edin Dzeko auseinandersetzen mussten. Den Platz links in der Viererkette nahm Sebastian Schachten ein. Bei den Gästen spielte Sascha Riether anstelle von Josue.

Irreguläre Führung durch Kahlenberg