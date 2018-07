Bremen (SID) - Bundesligist Werder Bremen muss im Meisterschaftsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky und Liga total!) bei Bayer Leverkusen ohne Nationalspieler Tim Borowski antreten. Der Mittelfeldspieler laboriert an Leistenproblemen. "Das Spiel in Leverkusen kommt für Tim noch zwei, drei Tage zu früh", sagte Trainer Thomas Schaaf am Samstag nach dem Abschlusstraining.

Schaaf muss ohnehin weiterhin auf die verletzten Leistungsträger Claudio Pizarro, Clemens Fritz und Torsten Frings verzichten. Während Borowski in der BayArena nicht mit dabei sein wird, steht U23-Akteur und Defensivspezialist Leon-Aderemi Balogun erstmals im Bundesliga-Kader der Grün-Weißen.