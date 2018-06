Istanbul (SID) - Die Bundesliga-Profis Hamit Altintop (Bayern München), Halil Altintop (Eintracht Frankfurt) und Nuri Sahin (Borussia Dortmund) stehen im türkischen Kader für das EM-Qualifikationsspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft am 8. Oktober (20.45 Uhr/ZDF) in Berlin. Nationaltrainer Guus Hiddink berief insgesamt 27 Spieler in sein Aufgebot, das auch am 12. Oktober in Aserbaidschan das Vertrauen des Niederländers genießen wird.