Mönchengladbach (SID) - Beschwerden im Leistenbereich stellen den Einsatz des Schweizer Nationaltorhüters Diego Benaglio in den EM-Qualifikationsspielen gegen Montenegro und Wales in Frage. Benaglio musste beim 1:1 seines Klubs VfL Wolfsburg bei Borussia Mönchengladbach am Samstag in der 67. Minute ausgewechselt und durch Marvin Hitz ersetzt werden. Wie schwer die Verletzung ist, müssen Untersuchungen am Sonntag ergeben.