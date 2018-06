Inhalt Seite 1 — Huntelaar Torgarant dank Stammplatzgarantie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (SID) - Lange muss Klaas-Jan Huntelaar nicht überlegen. Die Erklärung für seine unglaubliche Trefferquote fällt dem Niederländer leicht. "Ich spiele immer 90 Minuten, das ist für mich das Wichtigste", sagt der Vizeweltmeister, der als Rekordeinkauf bei Schalke 04 auf Anhieb die höchsten Erwartungen erfüllte.

Stammplatz, Spielpraxis, Vertrauen seiner Trainer - was dem Torjäger in den vergangenen beiden Jahren fehlte, schlägt sich seit Wochen in einer fast unheimlichen Bilanz nieder: 14 Tore erzielte der 27-Jährige in den ersten zwölf Pflichtspielen der Saison - für Oranje und die Königsblauen.

"Wenn du nur zehn Minuten spielst, ist es schwer", sagt Huntelaar, der bei Real Madrid und dem AC Mailand meist nur zweite Wahl war. "Ich will immer spielen. Ich lebe nicht, um auf der Bank zu sitzen, das kann ich zu Hause auch", ergänzt er und schmunzelt.

Magath schwärmt vom "Hunter"

So einfach ist das Erfolgrezept des Niederländers, wie die Zahlen beweisen: In Mailand wurde er in der vergangenen Saison in 25 Ligaspielen 14-mal ein- und achtmal ausgewechselt. Nur dreimal durfte er sich 90 Minuten versuchen. Auch in der Elftal musste sich Huntelaar, der in seiner Heimat "The Hunter", der Jäger, genannt wird, gedulden: Bei der WM in Südafrika kam er in vier Spielen nur auf 52 Minuten.

Das hat sich seit seinem Last-Minute-Transfer für 14 Millionen Euro nach Gelsenkirchen schlagartig geändert. Trainer Felix Magath ließ ihn stets von der ersten bis zur letzten Minute spielen. "Er hat große Klasse, die zeigt er, sie ist in jedem Spiel zu sehen", sagt der Schalker Chefcoach über den Torjäger, der mit seinen sechs Treffern in acht Spielen die Königsblauen quasi im Alleingang vor einem noch schlechteren Saisonstart bewahrte.

Noch mehr zahlte Huntelaar Bondscoach Bert van Marwijk zurück, der ihn nach der WM zum Stürmer Nummer eins befördert hatte. Acht Tore in vier EM-Qualifikationsspielen bescherten nicht nur Oranje vier Siege, sondern weckten bei Magath auch einen gewissen Neid. "Es wird Zeit, dass er auch bei uns mal zwei Tore erzielt", meinte der Schalker Trainer-Manager in der vergangenen Woche scherzhaft.