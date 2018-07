Sydney (SID) - Der ehemalige Weltranglistenerste Patrick Rafter ist neuer Kapitän des australischen Davis-Cup-Teams. Der 37-Jährige löst den erfolglosen John Fitzgerald ab, der vor einem Monat durch die Heimniederlage gegen Belgien mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die Weltgruppe verpasst hatte.

Rafter sagte, dass es eine große Ehre sei, diesen Job auszuüben. "Ich freue mich auf diese Aufgabe. Ich will mithelfen, das australische Tennis wieder auf die Weltbühne zurückzubringen", sagte Rafter. Erster Gegner auf dem Weg zurück in die Weltgruppe des Davis Cups ist Taiwan. Dieses Match findet im März in Melbourne statt. Australien hat den prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb bereits 28-mal gewonnen.

Als eine Art Berater steht Rafter der frühere australische Star-Coach Tony Roche zur Seite, der einst schon Superstars wie Ivan Lendl oder Roger Federer trainierte. "Pat und Tony sind unser neues Dream Team", sagte der ehemalige australische Spitzenspieler Todd Woodbridge.