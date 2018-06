Inhalt Seite 1 — Temarii und Adamu vorläufig von FIFA suspendiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zürich (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat erste Konsequenzen aus dem Korruptionsskandal gezogen und die schwer belasteten Exekutivmitglieder Reynald Temarii und Amas Adamu suspendiert. Beiden wird vorgeworfen, dass sie ihre Stimmen für die Vergabe der WM 2018 und 2022 feilgeboten hätten.

"Das ist ein trauriger Tag für den Fußball. Fußball ist ein Spiel, und in einem Spiel hat man gute und schlechte Spieler. Wir haben die schlechte Seite des Fußballs erlebt. Die gute Seite ist, dass wir schnell reagiert haben und schnelle Entscheidungen getroffen haben", sagte FIFA-Präsident Sepp Blatter auf einer Pressekonferenz in Zürich: "Wir müssen eingreifen, wenn es nötig ist. Wir haben eingegriffen. Wir kämpfen dafür, dass die verantwortlichen Personen im Fußball sich so verhalten, wie es nötig ist."

Endgültige Entscheidung bis Mitte November

Zuvor hatte die FIFA-Ethikkommission unter Vorsitz des Schweizers Claudio Sulzer die beiden Hauptbeschuldigten angehört und die von der Sunday Times erhaltenen Dokumente ausgewertet. Die englische Zeitung hatte am Sonntag nach einer Undercover-Recherche ein Video mit belastendem Material gegen den Nigerianer Adamu und Temarii aus Tahiti veröffentlicht.

Bis Mitte November, und damit noch vor dem Vergabeverfahren am 2. Dezember, will die Kommission die Untersuchung abgeschlossen und endgültige Entscheidungen getroffen haben. Die Suspendierung gilt bis zu 30 Tage und kann unter Umständen um weitere 20 Tage verlängert werden.

Vier weitere Funktionäre suspendiert

Neben Temarii und Adamu suspendierte die FIFA vier weitere Funktionäre, die ebenfalls in die Korruptionsaffäre um die Vergabe der Endrunden 2018 und 2022 verstrickt sein sollen und Verstöße gegen den Ethik- und Disziplinarkodex begangen haben sollen. Dabei handelt es sich um die ehemaligen Exekutiv-Mitglieder Slim Aloulou (Tunesien/Vorsitzender der FIFA-Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten), Amadou Diakite (Mali/Schiedsrichterkommission), Ahongalu Fusimalohi (Verbandspräsident von Tonga) und Ismael Bhamjee (Botswana). Außerdem will die FIFA den Anschuldigungen nachgehen, dass zwei Bewerberländer ebenfalls den Ethikcode verletzt hätten.