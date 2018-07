Inhalt Seite 1 — Maria Riesch und Co.: Erstmals die Gejagten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sölden (SID) - Wolfgang Maier redet nicht so gerne über die Vergangenheit, dabei hätte der frühere Cheftrainer der alpinen Ski-Damen durchaus was zu erzählen. Über 1998 etwa, als Katja Seizinger bei Olympia in Nagano unter seiner Leitung Doppel-Gold gewann und Hilde Gerg Olympiasiegerin wurde. Ende der 1990er Jahre war das deutsche Damen-Team das Maß der Dinge. Nach Jahren des Darbens hat Maier, mittlerweile Alpindirektor des Deutschen Skiverbandes (DSV), jetzt wieder die weltweit beste Mannschaft beisammen. Wenn heute in Sölden mit dem Riesenslalom die Weltcup-Saison beginnt, sind Maria Riesch und Co. erstmals seit den goldenen 90ern wieder die Gejagten.

"Wir sind vielleicht nicht die Nation, die in der Breite herausragt. Aber wir haben einzelne, herausragende Leute. Fahrerinnen, die jederzeit in der Lage sind, Rennen gewinnen zu können. Nicht nur Maria Riesch", sagt Maier. Riesch glückte zwölf Jahren nach den Triumphen von Japan in Whistler das olympische Doppel. Darüber hinaus holte aber auch noch Viktoria Rebensburg Gold im Riesenslalom - in der Disziplin, in der Kathrin Hölzl Weltmeisterin ist.

Die "Monostruktur Maria Riesch", wie Maier es immer nannte, hat der DSV aufgebrochen. Blickte der Verband noch vor wenigen Jahren neidvoll auf die Seriensiegerinnen aus Österreich, sind die Rivalinnen aus anderen Nationen nun längst nicht mehr der Maßstab. "Ich kann mich im Training täglich mit den Besten messen. Wenn man so ein gutes Team hat, muss man nicht mehr auf die Konkurrenz schauen", sagt Riesenslalom-Weltcupsiegerin Hölzl.

Probleme bei Hölzl und Rebensburg in der Vorbereitung

Die 26-Jährige nennt den Auftakt "ein unglaublich wichtiges Rennen, weil es der erste richtige Test ist. In Sölden sieht man, wo man steht." Bei ihr ist das besonders interessant, litt sie in der Saison-Vorbereitung doch unter rätselhaften Muskelschmerzen, die jegliche Form von Krafttraining unmöglich machten. Die Ursachen für die Probleme sind noch immer unklar, die Bischofswiesenerin "will die Geschichte jetzt ruhen lassen". Auf der Piste hat sie schließlich keine Schwierigkeiten, und außerdem sei sie ja "von Haus aus ein muskulärer Typ. Im Umfang habe ich keinen Millimeter eingebüßt."

Auch Viki Rebensburg hatte keinen leichten Sommer. Eine Daumenverletzung verhinderte ihre Teilnahme am zweiten Trainingslager in Chile, ihr Studium funkt mitunter in die Trainingsplanung rein. Nach dem Coup von Whistler hat die 21-Jährige daher sehr darauf geachtet, dass die Verpflichtungen abseits der Strecke nicht zu viel wurden, "damit das Immunsystem alles verkraftet. Denn das Training hat absolute Priorität." Schließlich will Viki möglichst bald, am liebsten in Sölden, den noch fehlenden Weltcup-Sieg holen.

Neuer Cheftrainer Thomas Stauffer hat viel vor