Köln (SID) - Fußballfeste in der Königsklasse, Abstiegskampf in der Bundesliga: Nach der 3:1-Gala in der Champions League gegen Hapoel Tel Aviv hofft Schalke 04 auf den Befreiungsschlag im Liga-Alltag. Während sich Erzfeind Borussia Dortmund am Sonntag mit dem FSV Mainz 05 ein Fernduell um die Tabellenspitze liefert, ist Schalke am Samstag im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) zum Siegen verdammt. Ansonsten droht dem Vizemeister der vergangenen Saison ein langer Aufenthalt im Tabellenkeller.

"Natürlich ist es in der Liga noch nicht so gelaufen. Aber was schlecht anfängt, wird am Ende meistens gut", sagte Raul der Bild-Zeitung. Der 33-Jährige, der nach seinen zwei Treffern gegen Tel Aviv alleiniger Rekordtorschütze im Europapokal ist, traut seinem Team eine Siegesserie zu: "Hier entwickelt sich eine neue Mannschaft. Nach dem schlechten Start spielen wir schon viel besser."

Magath übt sich in Zurückhaltung

Ganz so optimistisch zeigte sich Trainer Felix Magath nicht. "Ich glaube, dass dieses Spiel mehr Sicherheit geben wird", sagte Magath, "aber das allein ist keine Garantie, dass wir in der Bundesliga gewinnen werden." Schon vor drei Wochen hatte sein Team nach dem überzeugenden 2:0 gegen Benfica Lissabon mit 1:2 beim 1. FC Nürnberg verloren.

Die in den vergangenen drei Spielen siegreichen Frankfurter jedenfalls sehen sich alles andere als chancenlos. "Die Schalker haben eine herausragende Leistung gezeigt", sagte Eintracht-Coach Michael Skibbe: "aber man muss auch sehen, dass sie in der Defensive nicht sehr gefordert wurden. Wir werden versuchen, ihnen das Leben schwerer zu machen."

Fernduell um die Spitze

Um die Tabellenführung streiten sich derweil Dortmund und Mainz, die beide vor schweren Aufgaben stehen. Sollte der BVB gegen den Tabellenvierten 1899 Hoffenheim den achten Ligasieg in Folge feiern, wäre das zudem Vereinsrekord. Allerdings könnte das unglückliche 1:1 in der Europa League gegen Paris St. Germain für einen psychologischen Knacks sorgen. Trainer Jürgen Klopp ist jedoch von der Nervenstärke seiner jungen Mannschaft überzeugt: "Sie ist stark genug, dieses enttäuschende Ergebnis zu verkraften."