Köln (SID) - Dank einer starken Aufholjagd haben die Brose Baskets Bamberg ihre weiße Weste in der Basketball Bundesliga (BBL) gewahrt. Der deutsche Meister und Pokalsieger setzte sich am 6. Spieltag mit 61:58 (27:36) gegen die Artland Dragons durch und bleibt damit Spitzenreiter. Alba Berlin feierte am Sonntag den dritten Sieg im dritten Spiel, Ex-Meister EWE Baskets Oldenburg, vor dem Spieltag noch Tabellenzweiter, mussten dagegen ihre zweite Niederlage in Folge hinnehmen.

Vor 6800 Zuschauern hatte sich Bamberg lange schwer getan: Die Gäste aus Quakenbrück führten dank eines starken zweiten Viertels zwischenzeitlich mit neun Punkten. "Wir haben momentan mit uns selbst zu kämpfen, vor allem offensiv", sagte Bamberg-Trainer Chris Fleming, der aber auch lobende Worte für sein Team fand. "Ich war besonders stolz auf unsere Defensivleistung in der zweiten Halbzeit, als sie trotz Frust in der Offensive die Köpfe nicht haben hängen lassen."

Oldenburg fällt zurück, Alba weiter siegreich

Auch der frühere Abonnement-Champion Alba Berlin ist in der laufenden Saison weiter ungeschlagen. Die Albatrosse, die wegen der Euroleague-Qualifikation erst ihr drittes Saisonspiel absolvierten, setzten sich bei Aufsteiger BBC Bayreuth mit 75:66 (31:34) durch und verbesserten sich auf Rang fünf. Bayreuth liegt als Vorletzter auf einem Abstiegsrang.

Ex-Meister Oldenburg unterlag den Walter Tigers Tübingen mit 68:87 (35:35) und fiel in der Tabelle auf Rang drei zurück. "Wir haben es fast das ganze Spiel über nicht geschafft, einen guten Rhythmus in der Defensive und der Offensive zu finden", analysierte Baskets-Coach Predrag Krunic.

Phoenix Hagen verpasste den Sprung auf Platz zwei. Trotz eines überragenden zweiten Viertels und einer deutlichen Pausenführung verloren die Hagener bei den Telekom Baskets mit 102:103 (59:36). Der Bonner Jacob Jaacks verwandelte sechs Sekunden vor der Schluss-Sirene die entscheidenden Freiwürfe.

