Stuttgart (SID) - Die beiden deutschen Nationalspieler Cacau und Christian Gentner stehen Bundesligist VfB Stuttgart in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Chemnitzer FC am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. Cacau plagt sich bereits seit Wochen mit Knieproblemen herum und muss zwei Tage pausieren. Gentner hatte sich im Ligaspiel gegen den FC St. Pauli (2:0) einen Muskelfaserriss in der Hüfte zugezogen.

Philipp Degen und Khalid Boulahrouz sind zudem angeschlagen. VfB-Trainer Jens Keller will die letzte Trainingseinheit abwarten, um dann über ihren Einsatz zu entscheiden.

Für Mittwochabend hat Keller ein klares Ziel ausgegeben: "Chemnitz wird zwar heiß auf dieses Spiel sein. Aber es ist unsere Pflicht weiterzukommen, doch ein Selbstläufer wird es nicht. Ich habe Chemnitz in der ersten Runde gegen St. Pauli gesehen. Sie haben eine gute Innenverteidigung, doch wir wollen das Spiel bestimmen."