Montpellier (SID) - Mischa Zverev hat beim ATP-Turnier in Montpellier das Achtelfinale erreicht. Der 23-Jährige aus Hamburg setzte sich nach hartem Kampf in 1:48 Stunden 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) gegen den Niederländer Robin Haase durch. Beim ATP-Turnier in Wien folgten Michael Berrer (Stuttgart) und Tobias Kamke (Lübeck) dem deutschen Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber (Augsburg) in die zweite Runde.

Berrer setzte sich 6:3, 4:6, 7:5 gegen Guillermo Garcia-Lopez (Spanien) durch, Kamke besiegte den Qualifikanten Matthias Bachinger (Ampermoching) 6:4, 6:4 und trifft nun auf Kohlschreiber. Zudem schlagen in Wien Björn Phau (Düsseldorf) und Stockholm-Finalist Florian Mayer (Bayreuth) auf.

Bei der mit 650.000 Euro dotierten Konkurrenz an der französischen Mittelmeerküste ist Zverev der einzige deutsche Profi, der noch im Feld ist. Im Achtelfinale trifft der Hamburger auf den topgesetzten Russen Nikolaj Dawydenko. Julian Reister (Hamburg) unterlag in seinem Erstrundenmatch dem an Position sieben gesetzten Richard Gasquet (Frankreich) 7:6 (10:8), 3:6, 3:6.