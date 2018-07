Berlin (SID) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin muss künftig auf die Dienste des serbischen Trainer-Assistenten Dejan Mijatovic verzichten. Der achtmalige deutsche Meister hat den Vertrag mit dem 42-Jährigen aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme einvernehmlich aufgelöst. Mijatovic, der schon seit einiger Zeit nicht mehr an Trainingseinheiten und Spielen teilnehmen konnte, ist am Mittwoch zurück in seine Heimat gereist, um sich seiner Regeneration zu widmen.

"Seine Gesundheit ist jetzt selbstverständlich das Wichtigste. Die Lücke, die durch seinen Ausfall entstanden ist, werden wir erstmal mit vereinten Kräften aus den eigenen Reihen füllen", sagte Alba-Manager Mithat Demirel.