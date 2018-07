Inhalt Seite 1 — Klatsche für den HSV bei Eintracht Frankfurt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt (SID) - Theofanis Gekas hat Eintracht Frankfurt ins DFB-Pokal-Achtelfinale geführt und dem Hamburger SV die Chance auf den ersten Titel seit 1987 geraubt. Der überragende griechische Nationalstürmer war mit einem Doppelpack maßgeblich am 5:2 (3:1)-Sieg der Hessen gegen den Lieblingsgegner beteiligt.

Damit verlor der HSV auch das dritte Pokal-Duell mit Frankfurt nach dem Achtelfinale 1970 (0:2) und dem Finale 1974 (1:3 n.V.). Die Konzentration der Hanseaten gilt nun ganz der Bundesliga, wo der zurzeit personell arg dezimierte Tabellensechste am Samstag beim 1. FC Köln (15.30/Sky und Liga total!) zu Gast ist. In der Liga, wo der HSV zuletzt 1983 am Ende ganz oben stand, beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Mainz schon neun Punkte.

"Das ist eine Riesenenttäuschung. Speziell für mich war es wohl das kurioseste Spiel, das ich bisher erlebt habe. Unglaublich, was hier alles passiert ist", sagte HSV-Stürmer Mladen Petric, der zwei Treffer erzielte, seine Mannschaft aber mit einem Eigentor endgültig auf die Verliererstraße brachte.

Die Führung für die Gastgeber besorgte der erst drei Minuten zuvor für den verletzten Alex Meier eingewechselte Brasilianer Caio mit einem herrlichen Schuss aus 25 Metern (13.). Nur sieben Minuten später war Gekas dann per Kopf zur Stelle. Fast im Gegenzug gelang dem HSV durch Mladen Petric (23.) der Anschlusstreffer. Dann sorgte erneut Gekas mit einem Abstauber aus klarer Abseitsposition mit dem Pausenpfiff für das vorentscheidende 3:1 (45.).

Pech für den HSV

Nach dem Wechsel kam für den HSV auch noch Pech dazu. Nachdem Petric und Jonathan Pitroipa im ersten Durchgang nur Aluminium getroffen hatten, unterlief dem kroatischen Mittelstürmer ein Eigentor (65.). Im Gegenzug traf Petric dann immerhin noch zum 4:2 (66.). Den Endstand besiegelte Halil Altintop mit einem Foulelfmeter, den Gekas herausgeholt hatte.

Die Gäste mussten vor 39.400 auf sieben Leistungsträger verzichten, darunter neben Rost Stürmerstar Ruud van Nistelrooy. Deshalb spielte Marcell Jansen auch mit einem gebrochenen linken kleinen Zeh. Am Morgen meldete sich dann auch noch Trainer Armin Veh ab, der wegen einer Grippe im Hotel das Bett hüten musste. Für den 49-Jährigen hatte Co-Trainer Michael Oenning die sportliche Verantwortung.