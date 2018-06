Inhalt Seite 1 — Aachen schafft die Sensation gegen Mainz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aachen (SID) - In der Bundesliga die Überflieger, im DFB-Pokal ab sofort nur noch Zuschauer: Die Shootingstars des FSV Mainz 05 sind der zweiten Runde des Cup-Wettbewerbs an "Pokalschreck" Alemannia Aachen gescheitert und können sich künftig voll und ganz auf die bisher für sie so überragende Bundesliga-Saison konzentrieren. Die Mainzer verloren beim Zweitligisten nicht unverdient mit 1:2 (0:1) und kassierten damit erst die zweite Niederlage im elften Pflichtspiel der Saison.

Der frühere Mainzer Benjamin Auer (26.) und Marco Höger (60.) hatten die Aachener, die in den letzten sechs Jahren unter anderem zweimal Rekordgewinner Bayern München im DFB-Pokal eliminiert und 2004 das Endspiel erreicht hatten, mit 2:0 in Führung. Die 05er kamen nur noch zum Anschlusstreffer durch den sechs Minuten zuvor eingewechselten Adam Szalai (68.).

Der Mainzer Trainer Thomas Tuchel, der in der Endphase wegen Meckerns auf die Tribüne musste, gönnte mit Blick auf das Spitzenspiel am Sonntag gegen Borussia Dortmund Linksverteidiger Christian Fuchs und Szalai zunächst eine Verschnaufpause, bot ansonsten aber seine beste Formation auf. Somit auch den früheren Aachener Lewis Holtby, der seinen Ex-Klub im Stadionheft immer noch als "meine Liebe" bezeichnete, nach einer schwachen Leistung aber zur Pause in der Kabine bleiben musste.

Heidel: "Richtige Lehren ziehen"

"Wir werden aus dem Spiel die richtigen Lehren ziehen und es am Sonntag in Dortmund besser machen", sagte FSV-Manager Christian Heidel nach dem Match. Seiner Meinung nach hatte sein Team zu "locker und lässig" gespielt. Dem widersprach Andre Schürrle: "Wir hatte nicht die falsche Einstellung, sind aber überhaupt nicht ins Spiel gekommen."

Aachens Trainer Peter Hyballa hatte Mainz als Wunschlos bezeichnet - und zwar lange, bevor der Höhenflug der Rheinhessen absehbar war. Der Coach wünschte sich das Duell der beiden jüngsten Trainer im deutschen Profi-Fußball, weil er 2009 im A-Jugend-Finale mit Borussia Dortmund gegen die von Tuchel trainierten Mainzer seine nach eigener Aussage bitterste Niederlage hatte hinnehmen müssen.

Von einer Revanche wollte der Alemannia-Coach nach dem Abpfiff aber nichts wissen: "Das war nicht Hyballa gegen Tuchel, das war Aachen gegen Mainz, die derzeit beste Mannschaft der Bundesliga. Meine Jungens haben sich den Sieg verdient."