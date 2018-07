Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen testet in Wolfsburg ihre Form. Um 18.30 Uhr treffen die Weltmeisterinnen auf Australien.

In der Deutschen Eishockey Liga steht der erste Teil des 18. Spieltages auf dem Programm. Ab 19.30 Uhr treten unter anderem die Eisbären Berlin bei den Straubing Tigers an.

Bei den ATP-Turnieren in Wien und St. Petersburg kämpft ein deutsches Quartett um den Einzug in die nächste Runde. In Wien schlagen Michael Berrer und Björn Phau auf, in St. Petersburg Benjamin Becker und Rainer Schüttler.