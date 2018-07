München (SID) - Das Verletzungspech beim deutschen Meister Bayern München setzt sich fort. Nationalspieler Miroslav Klose fällt erneut drei Wochen aus. Der 32-Jährige erlitt nur einen Tag nach seiner Rückkehr in den Kader des Rekordmeisters erneut einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Das teilte der Pokalsieger am Donnerstag mit.

Klose hatte das Reservistentraining nach dem Pokalerfolg gegen Werder Bremen (2:1) am Mittwoch aufgrund erneut aufgetretener Oberschenkelprobleme abbrechen müssen. Bereits vor zwei Wochen beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Kasachstan (3:0) hatte sich der Stürmer einen Muskelfaseriss zugezogen, jedoch nicht an derselben Stelle im Oberschenkel.

Gute Nachrichten gibt es aber unterdessen im Fall des ebenfalls verletzen Franck Ribery. Nach der Rückkehr von Bastian Schweinsteiger, Ivica Olic und Daniel van Buyten macht sich auch der Superstar Hoffnungen auf ein baldiges Comeback. "Ich habe große Chancen, gegen Gladbach dabei zu sein, zumindest auf der Bank", sagte der Franzose der Münchner tz. Die Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr/Sky und liga total!) und das Champions-League-Gruppenspiel beim CFR Cluj am kommenden Mittwoch wird der 26-Jährige aber noch verpassen.

Fortschritte bei Ribery

Kommende Woche in Mönchengladbach, spätestens aber in zwei Wochen gegen den 1.FC Nürnberg wolle Ribery aber wieder auf dem Platz stehen: "Das ist mein Ziel und ich glaube fest daran". Die Mannschaft brauche allerdings nicht nur ihn, "es wäre wichtig, wenn alle Verletzten endlich zurückkehren würden und die ganze Mannschaft wieder fit wäre", sagte Ribery.

Die Position, in der sich die Bayern momentan befinden, sei nicht gerade gut, allerdings habe man ja "noch Zeit", sich von Tabellenplatz elf nach vorne zu arbeiten. "Die Saison ist noch lang", sagte Ribery. Dennoch sei ein Sieg gegen Freiburg Pflicht, am besten müsse man "bis Dezember alle Spiele gewinnen, dann sind wir wieder dran", so der Franzose.