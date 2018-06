Inhalt Seite 1 — DVV-Frauen feiern erfolgreichen WM-Auftakt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Matsumoto (SID) - Die Spielerinnen hüpften wie entfesselt im Kreis, Bundestrainer Giovanni Guidetti atmete erleichtert auf, und 350 japanische Schüler schwenkten fröhlich ihre deutsche Flagge: Die deutschen Volleyballerinnen sind in Matsumoto mit dem erhofften 3:0 (25:21, 25:14, 25:16) gegen Kasachstan in die WM gestartet. Durch die Gala-Vorstellung steigen nun die Erwartungen vor dem Schlüsselspiel gegen den Olympiavierten Kuba am Samstag.

"Am Anfang waren wir nicht frei im Kopf. Aber die Sätze zwei und drei waren sehr, sehr gut. Da haben wir gezeigt, was wir können", sagte Guidetti. Für neun Spielerinnen seines Kaders ist es die erste WM, das Durchschnittsalter der "Girl Group" liegt bei nur 25 Jahren. Der Italiener hob den herausragenden Block um Kapitän Christiane Fürst sowie die Abwehrleistung hervor. Als Belohnung gab es für alle eingesetzten Spielerinnen am Abend trainingsfrei.

Nervöser Auftakt

Nach einem nervösen Auftakt, bei dem sich besonders der Außenangriff schwer tat, lief es vom Beginn des zweiten Satzes an rund im deutschen Team. Die vom Veranstalter als deutsche Fans rekrutierten Schüler rissen bei jedem Punkt wie auf Knopfdruck die Arme nach oben und feuerten die Mannschaft mit lauten "Deutsche, Deutsche"-Rufen an.

Im Vorfeld des Matches hatte es einige Diskussionen um die Verpflegung für die Mannschaften gegeben. Aufgrund des zeitigen Spielbeginns um 13.30 Uhr forderte Guidetti ein sportgerechtes Essen am frühen Vormittag, was die Hotelküche offenbar überforderte. Knurrende Mägen gab es laut Mittelblockerin Fürst dennoch nicht: "Wir haben einfach zweimal gefrühstückt."

Trotz des ungewohnten Tagesablaufs gelangen ihr 10 Punkte, womit sie nach Margareta Kozuch (14) und Maren Brinker (13) die erfolgreichste Punktesammlerin im deutschen Team war. "Es war ganz gut, dass wir zum Auftakt einen leichteren Gegner hatten. So kommt man besser ins Turnier rein", sagte Fürst.

Kuba nächster Gegner