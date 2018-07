Inhalt Seite 1 — Judo-Bund beugt sich Druck des Weltverbands Seite 2 Auf einer Seite lesen

Antalya (SID) - Mit einer unverhohlenen Erpressung hat der Weltverband den Deutschen Judo-Bund (DJB) zur Teilnahme an der Team-WM im türkischen Antalya bewegt. "Uns wurde zu verstehen gegeben: Wenn ihr nicht dabei seid, dann könnt ihr auch an einer späteren Olympia-Qualifikation nicht teilnehmen", sagt DJB-Präsident Peter Frese. Also biss der Judo-Bund in den sauren Apfel und tritt am Samstag in der Frauen-Konkurrenz an, allerdings mit einem "B-Team".

Die Vorgehensweise des Weltverbandes hält Frese allerdings für legitim: "Ich finde nicht, dass uns damit die Pistole auf die Brust gesetzt wurde. Die IJF will den Mannschafts-Wettbewerb 2016 ins Olympia-Programm bringen, davon würden auch wir profitieren. Das geht aber nur, wenn eine WM bestmöglich besetzt ist."

Finanzielle Engpässe beim DJB

Vor allem aus finanziellen Gründen hatte der DJB den Trip zum ungeliebten und nur mäßig bedeutsamen Wettkampf bereits frühzeitig aus den Planungen gestrichen: "Wir bekommen nur Fördermittel für Maßnahmen in olympischen Wettbewerben, da gehört die Mannschafts-WM nicht dazu", sagt Frese. Der Weltverband beteiligt sich finanziell ebenso wenig: "Startgeld, Reisekostenzuschuss oder eine sonstige Unterstützung erhalten wir nicht."

Das Zuschussgeschäft ist schmerzhaft, soll weitere Planungen laut Frese aber nicht berühren: "Andere wichtige Maßnahmen werden wir deshalb nicht streichen müssen. Wenn dies passieren müsste, hätten wir schlecht gewirtschaftet."

Dass fortan auch die Team-WM, bis 2002 noch im Vier-Jahres-Rhythmus ausgetragen, wieder jährlich über die Bühne gehen soll, missfällt Frese: "Die Anzahl der Wettkämpfe ist viel zu groß. So kann es keine Nation mehr stemmen." Besonders den Start in Antalya hält der Präsident für problematisch: "Am Ende einer so langen Saison sind die Mädels einfach kaputt. Es sind keine Profis, bei einigen Topleuten war schlichtweg bei so vielen Terminen in diesem Jahr aus beruflichen Gründen keine Teilnahme mehr drin."

Bundestrainer Michael Bazynski muss improvisieren